Il monitor AOC B3 è molto versatile ed è in promozione su Amazon: 27", Full HD e refresh rate da 100Hz

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante per chi è alla ricerca di un nuovo monitor che sia versatile: l'AOC B3 viene messo in offerta con uno sconto attivo del 21% per un costo totale e finale d'acquisto di 93,99€. Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner qui in basso: Non si tratta (e lo si evince dalle specifiche tecniche) di un pannello esclusivamente dedicato al gaming, quanto piuttosto di un monitor sul quale è possibile giocare senza eccessive pretese. D'altro canto, però, si tratta di un pannello molto versatile e adatto a diversi utilizzi.
Ulteriori dettagli
Dotato di un ampio schermo da 27", offre una risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) in formato 16:9, ideale per lavorare, guardare contenuti multimediali e giocare con un buon livello di dettaglio e nitidezza.
Il pannello VA garantisce colori intensi e un buon livello di contrasto, con un rapporto di 1000:1, assicurando immagini definite e una resa visiva equilibrata sia nelle scene luminose sia in quelle più scure.
La superficie dello schermo è lucida, contribuendo a valorizzare la brillantezza delle immagini. Con una frequenza di aggiornamento di 100 Hz e un tempo di risposta di 1 millisecondo, il monitor assicura fluidità nei movimenti e una riduzione dell'effetto motion blur.