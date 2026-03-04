0

Il nuovo video di gameplay di Saros mostra una sparatoria furiosa

Housemarque ha pubblicato un nuovo, breve video dell'action in terza persona Saros, che mostra una sparatoria furiosa contro alcuni mostri.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   04/03/2026
Il protagonista di Saros
Saros
Saros
Lo studio di sviluppo Housemarque ha pubblicato un brevissimo video di gameplay dell'action in terza persona Saros, esclusivo per PlayStation 5, in cui viene mostrata una sparatoria furiosa tra il protagonista e alcuni nemici. Lo possiamo quindi vedere saltare per il livello saltando e sparando contemporaneamente. Dura solo 20 secondi, ma sono indicativi di quello che sarà il gioco, almeno nella sua parte più action.

Azione furiosa

Come detto, Saros è un titolo esclusivo per PlayStation 5, in uscita il 30 aprile 2026. Oggi è emersa la possibilità che rimanga tale, visto che Sony potrebbe aver scelto internamente di fare marcia indietro sulle conversioni PC dei suoi giochi.

"Saros è l'evoluzione definitiva dell'esperienza di gioco di Housemarque", ha riferito Gregory Louden, il Creative Director del gioco. "Nel trailer presentato ai The Game Awards ci concentriamo sulla nostra storia misteriosa e mostruosa e mostriamo come stiamo portando le cose a un livello superiore. Questa è la storia più grande e ambiziosa mai realizzata da Housemarque".

Danziamo con i proiettili di Saros in questo nuovo video Danziamo con i proiettili di Saros in questo nuovo video

Saros narra le vicende di una colonia aliena del pianeta Carcosa, costretta a sopravvivere sotto la costante minaccia di una spaventosa eclissi. Al centro della storia c'è Arjun Devraj, un Soltari Enforcer che finisce per intrecciare il proprio destino con questa realtà enigmatica e inquietante. A dargli volto e voce è Rahul Kohli, attore apparso nei film The Life of Chuck e Next Exit, oltre che nelle serie televisive La caduta della casa degli Usher e L'estate dei segreti perduti.

