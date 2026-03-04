Il nuovo video di gameplay di Saros mostra una sparatoria furiosa

Lo studio di sviluppo Housemarque ha pubblicato un brevissimo video di gameplay dell'action in terza persona Saros , esclusivo per PlayStation 5 , in cui viene mostrata una sparatoria furiosa tra il protagonista e alcuni nemici. Lo possiamo quindi vedere saltare per il livello saltando e sparando contemporaneamente. Dura solo 20 secondi, ma sono indicativi di quello che sarà il gioco, almeno nella sua parte più action.

Azione furiosa

Come detto, Saros è un titolo esclusivo per PlayStation 5, in uscita il 30 aprile 2026. Oggi è emersa la possibilità che rimanga tale, visto che Sony potrebbe aver scelto internamente di fare marcia indietro sulle conversioni PC dei suoi giochi.

"Saros è l'evoluzione definitiva dell'esperienza di gioco di Housemarque", ha riferito Gregory Louden, il Creative Director del gioco. "Nel trailer presentato ai The Game Awards ci concentriamo sulla nostra storia misteriosa e mostruosa e mostriamo come stiamo portando le cose a un livello superiore. Questa è la storia più grande e ambiziosa mai realizzata da Housemarque".

Saros narra le vicende di una colonia aliena del pianeta Carcosa, costretta a sopravvivere sotto la costante minaccia di una spaventosa eclissi. Al centro della storia c'è Arjun Devraj, un Soltari Enforcer che finisce per intrecciare il proprio destino con questa realtà enigmatica e inquietante. A dargli volto e voce è Rahul Kohli, attore apparso nei film The Life of Chuck e Next Exit, oltre che nelle serie televisive La caduta della casa degli Usher e L'estate dei segreti perduti.