iPad Air con M4 perde oltre il 20% in multi-core rispetto a iPad Pro con M4: tutti i dettagli nei benchmark Geekbench 6

Apple ha recentemente aggiornato la sua linea di tablet introducendo l'M4 anche su iPad Air, rendendo la gamma non-Pro decisamente più potente rispetto al passato. Tuttavia, i primi benchmark dimostrano che il chip montato su questo modello non offre le stesse prestazioni della versione presente su iPad Pro con M4. Il motivo è l'utilizzo di un SoC "binned", ovvero una versione con meno core attivi.

Secondo i risultati pubblicati su Geekbench 6, l'iPad Air con M4 integra una CPU a 8 core composta da tre core ad alte prestazioni e cinque core ad alta efficienza. L'iPad Pro, invece, è disponibile con configurazioni a 9 o 10 core, offrendo una potenza superiore soprattutto nei carichi multi-thread.