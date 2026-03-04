Google risponde ad OpenAI e presenta Gemini 3.1 Flash Lite: si tratta del modello più economico e veloce dell'intera famiglia

Il principale punto di forza del modello è il prezzo: Google dichiara un costo di 0,25 dollari per un milione di token in ingresso e 1,50 dollari per un milione di token generati in uscita . Si tratta di tariffe particolarmente competitive, ideali per applicazioni che devono gestire un volume elevatissimo di richieste quotidiane.

Google amplia la propria offerta di intelligenza artificiale con il lancio di Gemini 3.1 Flash Lite , il modello più veloce ed economico della famiglia Gemini 3. Dopo l'introduzione di Gemini 3.1 Pro , pensato per affrontare compiti complessi, la nuova versione Flash Lite si concentra su efficienza, rapidità e sostenibilità dei costi operativi .

Una latenza più bassa rende il modello particolarmente adatto ad assistenti digitali, strumenti di automazione e servizi online che richiedono risposte quasi istantanee . Nonostante il posizionamento come modello "light", le prestazioni restano competitive anche nei test di ragionamento e comprensione multimodale .

Oltre al risparmio economico, Gemini 3.1 Flash Lite promette miglioramenti significativi in termini di velocità . Secondo i benchmark forniti da Google, il tempo di avvio della generazione della risposta sarebbe circa due volte e mezzo più rapido rispetto a Gemini 2.5 Flash, mentre la velocità complessiva di produzione dell'output aumenterebbe del 45% .

Punteggi e caratteristiche di Gemini 3.1 Flash Lite

Gemini 3.1 Flash Lite ha ottenuto un punteggio Elo di 1432 nella classifica Arena.ai Leaderboard, oltre a risultati rilevanti nei benchmark GPQA Diamond e MMMU Pro. In alcuni scenari, secondo Google, le performance risultano paragonabili o superiori a quelle di modelli più grandi delle generazioni precedenti.

Un'altra caratteristica chiave è la possibilità per gli sviluppatori di controllare il livello di elaborazione del modello tramite Google AI Studio e Vertex AI. Questo consente di bilanciare velocità, qualità della risposta e costi di calcolo in base alle esigenze specifiche del progetto.