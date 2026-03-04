Xiaomi promette supporto software esteso per la serie 17: HyperOS garantiti fino al 2032 (Android 21 o 22)

Questo significa che i dispositivi della serie 17 potranno arrivare fino ad Android 21 o Android 22 , a seconda del ciclo di sviluppo del sistema operativo. In termini pratici, l'ultimo grande aggiornamento previsto dovrebbe essere HyperOS 8, atteso proprio nel 2032 . Oltre alle versioni principali del sistema, Xiaomi continuerà a distribuire aggiornamenti di sicurezza, patch correttive e nuove funzionalità nel corso degli anni.

La Xiaomi 17 series è stata lanciata ufficialmente sul mercato globale con una promessa importante sul fronte software: sei anni di aggiornamenti garantiti . Durante l'evento di presentazione, Xiaomi ha confermato che i nuovi flagship riceveranno aggiornamenti major e patch di sicurezza HyperOS fino al 2032 .

L'azienda, infatti, non limita l'introduzione di nuove funzioni ai soli aggiornamenti major, ma rilascia frequentemente miglioramenti anche tramite update minori . Un esempio recente riguarda Xiaomi 17 Ultra, che in Cina ha ricevuto la nuova modalità "Leica Instant Camera" attraverso un semplice aggiornamento software standard, senza attendere una nuova versione principale di HyperOS .

Xiaomi 17 Series: la nuova era della fotografia mobile firmata Leica, prestazioni d'élite e imaging professionale

Il supporto software promesso, pur essendo significativo, resta leggermente inferiore rispetto a quello offerto da Samsung con il Galaxy S26 . L'azienda coreana garantisce sette anni di aggiornamenti Android e di sicurezza sui suoi modelli di punta. Tuttavia, la strategia Xiaomi presenta alcuni vantaggi distintivi.

Ulteriori dettagli sull'approccio di Xiaomi al supporto della nuova serie

Questo approccio consente agli utenti di beneficiare di innovazioni e ottimizzazioni in modo più rapido e continuo, mantenendo il dispositivo aggiornato anche tra un grande rilascio e l'altro. Con l'espansione globale ormai imminente, resta da vedere quali ulteriori miglioramenti accompagneranno i modelli della serie con il futuro aggiornamento HyperOS 3.1.

In un mercato sempre più attento alla longevità dei dispositivi e alla sostenibilità, la promessa di sei anni di supporto rappresenta un segnale forte da parte di Xiaomi. Pur non raggiungendo ancora i livelli massimi di alcuni concorrenti, la combinazione di aggiornamenti estesi e introduzione costante di nuove funzionalità rende la serie 17 una proposta competitiva.