Project Motoko: le cuffie Razer con l'IA che vogliono sostituire gli occhiali intelligenti di Meta

Comportandosi come un assistente IA a tempo pieno sincronizzato con la tua agenda e le tue abitudini, Project Motoko vuole trasformare la vita di tutti i giorni adattandosi a molteplici scenari. Noi ne abbiamo visti alcuni durante il MWC 2026 di Barcellona e, pur non essendo niente di totalmente nuovo, quello che fa non lo avevamo ancora visto su delle cuffie da gaming.

Project Motoko è un particolare headset wireless di Razer che vuole offrire un diverso approccio all'intelligenza artificiale indossabile. Alimentato dalla tecnologia Snapdragon, il dispositivo è progettato per fungere da compagno IA personale sempre attivo, offrendo una potente piattaforma per le attività quotidiane, la produttività, il gaming e la creazione di contenuti.

La demo di Project Motoko

Project Motoko è dotato di due fotocamere FPV all'altezza degli occhi che rispecchiano il punto di vista naturale di chi indossa le cuffie, permettendo all'IA di capire su cosa si sta concentrando. Offre una precisione stereoscopica per rilevare la profondità e vanta un'ampia area di messa a fuoco capace di cogliere simboli, testi e dettagli che sfuggono alla normale visione periferica umana.

Sul fronte audio utilizza doppi microfoni a campo lontano e vicino per catturare la voce, ascoltare le conversazioni nel campo visivo e percepire i suoni ambientali. Questo permette di interagire con il visore e ricevere feedback audio in tempo reale completamente a mani libere. È poi universalmente compatibile, visto che si integra con le principali soluzioni di intelligenza artificiale sul mercato, come Grok, OpenAI e Gemini.

Nel corso della demo lo abbiamo visto all'opera di diverse circostanze. In cucina lo abbiamo visto analizzare degli ingredienti su un tagliere, elencarli e suggerire una ricetta al volo per utilizzarli. Il tutto mentre ricevava le istruzioni in spagnolo e rispondeva invece in italiano. Ha poi analizzato un menu scritto in giapponese, suggerendoci l'opzione di caffè più adatta alle nostre esigenza; allo stesso tempo, poi, ci ha detto la frase per ordinarla. Una capacità molto utile per traduzioni in tempo reale dell'ambiente circostante e delle conversazioni mentre si è in viaggio, anche se ci sembra un po' strano andare al ristorante o in un bar con delle cuffie di questo tipo.

Nel gaming, infine, può dare suggerimenti di gioco, analizzando la situazione: nella demo, in particolare, ha ricosciuto gli elementi dell'inventario di Minecraft, suggerendo poi delle possibili costruzioni. Per farlo al momento utilizza un software per Windows, che fornisce anche una trascrizione delle conversazioni con tanto di immagini catturate durante le varie interazioni. Nella versione definitiva ci assicurano però che Motoko sarà collegabile anche ai dispositivi mobile, così da risultare utilizzabile in ogni situazione, dalla palestra al viaggio in treno o in aereo.

Il software di Project Motoko

Trattandosi di un prodotto ancora in fase di sviluppo, non ci hanno stupito troppo alcune incertezze nelle risposte, ma nel complesso il tutto sembra funzionare già piuttosto bene e anche l'idea di diventare un'alternativa agli occhiali smart ha il suo perché. Non sempre si vogliono indossare occhiali più pesanti di quelli normali per giocare, quindi avere un maggior range di dispositivi IA con telecamera potrà sicuramente essere utile in futuro.

Al momento, comunque, non abbiamo dettagli più precisi sulle specifiche, né sulla data di uscita e il prezzo, che sarà determinante per il successo commerciale di un prodotto particolare come questo. Voi che cosa ne pensate? Usereste delle cuffie intelligenti per giocare? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.