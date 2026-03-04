La Casa Bianca vorrebbe rivedere la partecipazione di Tencent nelle compagnie videoludiche occidentali

La Casa Bianca sta discutendo se consentire a Tencent di mantenere le sue partecipazioni in importanti società videoludiche occidentali, mentre il presidente Donald Trump si prepara a incontrare in aprile il leader cinese Xi Jinping in Cina.

Secondo diverse fonti a conoscenza di quanto si starebbe discutendo internamente, degli alti funzionari dell'amministrazione hanno tenuto riunioni per valutare se gli investimenti di Tencent in aziende statunitensi e finlandesi, che hanno contribuito a renderla la più grande compagnia di videogiochi al mondo, possano rappresentare un rischio per la sicurezza nazionale.