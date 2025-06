Tencent ha acquisito il 15,75% di Arrowhead, lo studio di Helldivers 2

Non sono ancora noti i termini economici precisi dell'operazione, ma sembra che questa sia stata valutata circa 80 milioni di dollari su un totale di 532 milioni di dollari come valutazione complessiva dello studio.

In base a quanto riferito dalla rivista svedese Digital, il colosso cinese sarebbe ora un azionista di minoranza, ma di grande rilievo all'interno dello studio, in maniera simile a quanto fatto dalla medesima compagnia anche con altri team videoludici, nella sua costante espansione sul mercato.

Una buona base finanziaria

Secondo il CEO del team, Johan Pilestedt, questa dovrebbe portare una grande opportunità ad Arrowhead, che ora può contare su una notevole solidità finanziaria per portare avanti i progetti. Il fatto che Tencent sia penetrata così a fondo in Arrowhead potrebbe portare un'altra conseguenza positiva per il team svedese: un collegamento più diretto con il mercato cinese, nel quale i giochi live service, su cui il team è specializzato, possono trovare terreno molto fertile.

La manovra strategica di Tencent rientra nel modus operandi tipico del colosso cinese, che più che acquisire in blocco tende a penetrare negli studi attraverso investimenti e acquisto di azioni, consentendo così di estendere la propria influenza ma anche di fornire fondi agli studi che risultano più promettenti.

Il resto delle azioni di Arrowhead rimane in mano ai fondatori del team, ovvero il CEO Johan Pilestedt insieme a Malin Hedstrom, Emil Englund, Anton Stenmark e Peter Lindgren.

Gli sviluppatori avevano riferito proprio di recente la volontà di voler proseguire con lo sviluppo da team indipendente, forse anche slegato da PlayStation per quanto riguarda il prossimo progetto, e il nuovo assetto spiega anche come mai il team non sia finito nelle mire di Sony, nonostante la vicinanza che ha caratterizzato le due compagnie da vari anni a questa parte. Di recente, Helldivers 2 si è ampliato con l'update Cuore della Democrazia.