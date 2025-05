Dopo Helldivers 2 basta PlayStation: Arrowhead non si farà finanziare il prossimo gioco

Helldivers 2 è stato uno dei pochi successi targati PlayStation in ambito live service. A quanto pare sarà anche l'ultimo gioco di Arrowhead finanziato dalla multinazionale giapponese, visto che il successo ottenuto ha permesso allo studio di tentare la via dell'indipendenza. Sì, il prossimo gioco non sarà più frutto di una partnership esclusiva con PlayStation e non uscirà più su di una sola console.

A dirlo è stato il CEO della software house, Shams Jorjani, su Discord: "La cosa meravigliosa è che, grazie all'incredibile supporto di voi persone FANTASTICHE, il futuro di Arrowhead è piuttosto promettente e abbiamo la libertà di esplorare concetti davvero interessanti che altrimenti non avremmo potuto. Il nostro prossimo progetto si realizzerà nel modo in cui si realizzerà, grazie a voi. ❤️ Il prossimo gioco sarà finanziato al 100% da noi, quindi prenderemo il 100% delle decisioni."

Rispondendo poi a un commento che chiedeva se qualcosa fosse andato storto nella collaborazione con Sony, ha aggiunto:

"Assolutamente no. PlayStation è fantastica. Non ci sarebbe Helldivers senza di loro. Siamo aperti a collaborare di nuovo con loro in futuro. Sono incredibilmente orientati al mondo dei giochi e dello sviluppo. Partner solidi. E lo dico sinceramente, non per adulazione."

Quindi dietro non ci sono dissapori, ma solo la voglia di essere autonomi al 100%, così da poter prendere tutte le decisioni in piena libertà. Questo significa che qualunque sia il prossimo gioco di Arrowhead, è probabile che venga pubblicato su PlayStation, Xbox, Switch 2 e PC.