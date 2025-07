Helldivers 2 presenta il Titolo di Guerra “Gruppo di Controllo” con armi sperimentali, potenti ma pericolose

Il nuovo pacchetto sarà disponibile a partire dal 17 luglio per PS5 e PC (supponiamo che sarà presente anche al lancio della versione Xbox Series X|S di Helldivers 2 ). Come da tradizione, i nuovi contenuti sono stati presentati con un trailer, che trovate qui sotto.

Il team di Arrowhead Game Studios ha annunciato un nuovo Titolo di Guerra per Helldivers 2 . Si intitola "Gruppo di Controllo" e porterà con sé nuovi strumenti di morte, gadget sperimentali tanto potenti quanto pericolosi per l'utilizzatore . Insomma, tutto il necessario per fare una carneficina esportare la democrazia controllata nella galassia!

Le nuove armi e stratagemmi

Tra le nuove aggiunte dell'arsenale troviamo il "Variabile VG-70", un'arma molto versatile con ben sette canne e tre modalità di fuoco: automatica (che a sua volta ha tre opzioni di velocità), raffica (spara un colpo da ogni canna contemporaneamente) e totale, che spara tutti i proiettili rimasti nel caricatore in un colpo solo. Ma fate attenzione, usare quest'ultima modalità con molti colpi ancora a disposizione potrebbe causare un rinculo tremendo in grado di ferire l'utilizzatore.

La granata "Arco G-31" è un'altra arma sperimentale da testare sul campo: il suo peso ridotto le permette di rimbalzare più volte prima di esplodere e folograre nemici e alleati con scariche elettriche. Proseguiamo con l'Epoch PLAS-45, un fucile che carica plasma in una sfera concentrata che viene poi sparata. Occhio però a non caricare troppo, se non volete farvi esplodere un colpo in faccia.

Abbiamo poi lo Stratagemma offensivo "Sentinella Laser A/LAS-98", che, come suggerisce il nome è una toretta che falcia in nemici con raggi laser. Potente ma anche in questo caso c'è una controindicazione: se la torretta spara troppi colpi di seguito senza mai raffreddarsi potrebbe esplodere. Proseguiamo con lo "Zaino warp LIFT-182". Chi lo indossa può generare un wormhole in qualsiasi momento e teletrasportarsi per brevi distanze. Non ci sono tempi di ricarica tra un portale e l'altro, ma, anche in questo caso, fate attenzione: generare troppi wormhole di seguito potrebbe portare a una morte istantanea.

Il Titolo di Guerra aggiunge anche la corazza media "Limite Estremo AD-26" e quella pesante "Apollinea AD-49". Entrambe avranno i loro mantelli a tema e l'abilità passiva Adreno-defibrillatore, che per una sola volta rianima all'istante l'utilizzatore dopo essere morto, ma in cambio prosciugherà la sua vita dopo l'attivazione.