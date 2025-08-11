Il prossimo gioco del team di Helldivers 2 partirà con molti meno sviluppatori, per evitare il caos passato

Arrowhead Game Studios è al lavoro sul supporto dello sparatutto cooperativo Helldivers 2 e alla pubblicazione del videogioco in versione Xbox. Prima o poi ovviamente si metterà al lavoro su un nuovo gioco e pare che abbia già le idee chiare su cosa fare: partire con un team molto più piccolo di quello usato per Helldivers 2 .

Come potrebbe essere sviluppato il prossimo gioco del team di Helldivers 2

Il tutto è nato dal fatto che un utente ha chiesto se Arrowhead ha guadagnato abbastanza da poter sovvenzionare il proprio prossimo gioco in solitaria: ovviamente il CEO non ha risposto, ma ha ammesso che è una domanda di un certo peso e ha quindi proposto una ipotetica situazione per lo sviluppo di un nuovo videogioco.

In una ipotetica fase di sviluppo di un nuovo titolo, per il CEO la cosa migliore è "iniziare la pre-produzione con un piccolo team". Pare infatti che Helldivers 2 "sia partito con un team grosso" e che sia stato negativo.

Sulla base di quanto detto in precedenza dal COO di Arrowhead Game Studios, lo sviluppo iniziale di Helldivers 2 fu un po' caotico anche a causa del fatto che non spesero molto tempo in pre-produzione, con la conseguenza finale che il team ha avuto bisogno di quasi otto anni per realizzare il videogioco, invece di mettercene i quattro inizialmente preventivati.

È quindi chiaro che, imparando la lezione, il team ora voglia partire con meno persone e voglia spendere più tempo a mettere giù le idee fondamentali per un nuovo progetto, assicurandosi che tutto funzioni prima di dare il via a una grossa produzione.

In precedenza ci si è chiesti se un crossover tra Helldivers 2 e Warhammer 40K sia possibile e il CEO di Arrowhead Games ha parlato di corteggiamenti.