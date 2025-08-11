Il prossimo gioco del team di Helldivers 2 partirà con molti meno sviluppatori, per evitare il caos passato

Arrowhead Game Studios è al lavoro sul supporto dello sparatutto cooperativo Helldivers 2 e alla pubblicazione del videogioco in versione Xbox. Prima o poi ovviamente si metterà al lavoro su un nuovo gioco e pare che abbia già le idee chiare su cosa fare: partire con un team molto più piccolo di quello usato per Helldivers 2.
Le informazioni provengono dal CEO che ha parlato, come spesso fa, tramite il canale Discord ufficiale del team.
Come potrebbe essere sviluppato il prossimo gioco del team di Helldivers 2
Il tutto è nato dal fatto che un utente ha chiesto se Arrowhead ha guadagnato abbastanza da poter sovvenzionare il proprio prossimo gioco in solitaria: ovviamente il CEO non ha risposto, ma ha ammesso che è una domanda di un certo peso e ha quindi proposto una ipotetica situazione per lo sviluppo di un nuovo videogioco.
In una ipotetica fase di sviluppo di un nuovo titolo, per il CEO la cosa migliore è "iniziare la pre-produzione con un piccolo team". Pare infatti che Helldivers 2 "sia partito con un team grosso" e che sia stato negativo.
Sulla base di quanto detto in precedenza dal COO di Arrowhead Game Studios, lo sviluppo iniziale di Helldivers 2 fu un po' caotico anche a causa del fatto che non spesero molto tempo in pre-produzione, con la conseguenza finale che il team ha avuto bisogno di quasi otto anni per realizzare il videogioco, invece di mettercene i quattro inizialmente preventivati.
È quindi chiaro che, imparando la lezione, il team ora voglia partire con meno persone e voglia spendere più tempo a mettere giù le idee fondamentali per un nuovo progetto, assicurandosi che tutto funzioni prima di dare il via a una grossa produzione.
In precedenza ci si è chiesti se un crossover tra Helldivers 2 e Warhammer 40K sia possibile e il CEO di Arrowhead Games ha parlato di corteggiamenti.