Google Keep: il nuovo pulsante migliora la gestione delle note e rende il lavoro molto più semplice e fluido

Google Keep, l'app di note predefinita su molti dispositivi Android, sta ricevendo un aggiornamento che promette di migliorare sensibilmente l'organizzazione dei contenuti. La novità è l'introduzione di un pulsante "Ordina", individuato da Android Authority nella versione 5.25 dell'app.

Il nuovo pulsante compare nella barra di ricerca in alto e consente di organizzare le note scegliendo tra tre modalità: Data di creazione, Data di modifica e Personalizzato. La modalità personalizzata permette di trascinare manualmente le note nell'ordine preferito, mentre le opzioni per data possono essere impostate sia in ordine ascendente (dal più vecchio al più recente) che discendente (dal più recente al più vecchio).