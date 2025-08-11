I Campionati Mondiali Pokémon sono alle porte: date e orari di tutte le dirette ufficiali

Questo fine settimana migliaia di Allenatori si sfideranno per tentare di aggiudicarsi la vittoria all'edizione 2025 dei Campionati Mondiali Pokémon, che si svolgerà ad Anaheim, in California, tra il 15 e il 17 agosto.

Parliamo dunque di tre giornate di intensa competizione che si svolgeranno tramite Pokémon Scarlatto e Violetto, il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), Pokémon GO e Pokémon Unite. Di seguito trovate il palinsesto con tutti gli appuntamenti da non perdere con date e orari italiani.