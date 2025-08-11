0

I Campionati Mondiali Pokémon sono alle porte: date e orari di tutte le dirette ufficiali

Questo fine settimana si svolgeranno i Campionati Mondiali Pokémon 2025 in California. Ecco l'elenco di tutti le date e gli orari delle dirette delle competizioni.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   11/08/2025
Campionati Pokémon 2025

Questo fine settimana migliaia di Allenatori si sfideranno per tentare di aggiudicarsi la vittoria all'edizione 2025 dei Campionati Mondiali Pokémon, che si svolgerà ad Anaheim, in California, tra il 15 e il 17 agosto.

Parliamo dunque di tre giornate di intensa competizione che si svolgeranno tramite Pokémon Scarlatto e Violetto, il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC), Pokémon GO e Pokémon Unite. Di seguito trovate il palinsesto con tutti gli appuntamenti da non perdere con date e orari italiani.

Tutti gli appuntamenti da non perdere

Dirette ufficiali Videogiochi Pokémon (Scarlatto e Violetto)

  • Dalle 17:30 di venerdì 15 agosto alle 03:50 di sabato 16 agosto
  • Dalle 17:30 di sabato 16 agosto alle 03:00 di domenica 17 agosto
  • La diretta delle finali di domenica 17 agosto inizia alle 01:20 di lunedì 18 agosto
  • Canali ufficiali: Twitch.tv/Pokemon e YouTube.com/@Pokemon
LEGO Pokémon: spuntano online i prezzi dei primi set, uno potrebbe essere un Charizard da collezione LEGO Pokémon: spuntano online i prezzi dei primi set, uno potrebbe essere un Charizard da collezione

Dirette GCC Pokémon

  • Dalle 17:30 di venerdì 15 agosto alle 05:10 di sabato 16 agosto
  • Dalle 17:30 di sabato 16 agosto alle 04:00 di domenica 17 agosto
  • Domenica 17 agosto le finali iniziano alle 20:50
  • Canali ufficiali: Twitch.tv/PokemonTCG, YouTube.com/@Pokemon

Dirette di Pokémon GO

  • Dalle 17:30 di venerdì 15 agosto alle 03:50 di sabato 16 agosto
  • Dalle 17:30 di sabato 16 agosto alle 04:00 di domenica 17 agosto
  • Domenica 17 agosto le finali iniziano alle 19:10
  • Canali ufficiali: Twitch.tv/PokemonGO, YouTube.com/@Pokemon
Un allenatore di Pokémon Scarlatto e Violetto
Dirette di Pokémon Unite

  • Dalle 17:30 di venerdì 15 agosto alle 03:50 di sabato 16 agosto
  • Dalle 17:30 di sabato 16 agosto alle 03:30 di domenica 17 agosto
  • Domenica 17 agosto le finali iniziano alle 18:00
  • Canali ufficiali: Twitch.tv/PokemonUNITE, YouTube.com/@PokemonUNITE

Tutte le finali verranno trasmesse su Twitch.tv/Pokemon e YouTube.com/@Pokemon

Le ricompense con i drop di Twitch

Sarà possibile seguire le competizioni in diretta tramite i canali ufficiali della serie che abbiamo linkato qui sopra o tramite quelle di alcuni streamer selezionati. Coloro che guarderanno la trasmissione ufficiale su Twitch riceveranno tramite i Twitch Drops dei codici digitali per riscattare delle ricompense esclusive.

Un combattimento in Pokémon Unite
In GCC Pokémon Pocket riceveranno:

  • Un portamazzo
  • Delle bustine protettive
  • Delle monete a tema dei Campionati Mondiali di quest'anno
  • La catena evolutiva completa di Deino, Zweilous e Hydreigon-ex
  • 12 Clessidre Misteriose
  • 12 Clessidre buste

In Pokémon GO riceverete uno Skarmory e tre Pokémon a scelta tra:

  • Lapras, Sableye, Lileep
  • Squirtle, Stunfisk, Inkay
  • Sentret, Wooper di Paldea, Wimpod

Infine, in Pokémon Unite riceverete dei contenuti differenti a seconda di quando e per quanto guarderete le dirette:

  • Dal 15 al 16 agosto: Box assortito licenze prestito - Segui la diretta per 30 minuti
  • Dal 15 al 16 agosto: Box assortito articoli di moda - Segui la diretta per 60 minuti
  • Dal 15 al 17 agosto: Medaglia rinforzo di platino di Murkrow - Segui la diretta per 30 minuti
  • 17 agosto: pacchetto regalo (potrebbe contenere un Box assortito Holowear, un Box assortito licenze Unite o un Box assortito articoli di moda) - Segui la diretta per 30 minuti
  • 17 agosto: 500 Monete Heos - Segui la diretta per 10 minuti
