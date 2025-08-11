Apple sta collaborando con app di terze parti per il nuovo Siri: vediamo quali

Apple sta preparando il terreno per il lancio della nuova generazione di Siri, un aggiornamento che integrerà funzionalità avanzate basate su Apple Intelligence e sul sistema App Intents. Questo framework, già utilizzato per Shortcuts, Spotlight e widget, sarà ora centrale per collegare le applicazioni al futuro assistente vocale, permettendo interazioni più intelligenti e contestuali.

Collaborazioni con le principali app iOS Secondo quanto riportato da Mark Gurman, Apple sta lavorando a stretto contatto con gli sviluppatori di otto applicazioni di grande diffusione su iOS: Uber, AllTrails, Threads, Temu, Amazon, YouTube, Facebook e WhatsApp. Queste aziende avrebbero già iniziato a sperimentare l'uso di App Intents con il nuovo Siri, beneficiando di un vantaggio rispetto agli altri sviluppatori, che avranno solo una finestra temporale limitata per adeguarsi prima del rilascio ufficiale tramite il programma beta. Apple avrebbe inoltre testato la nuova versione dell'assistente anche con alcuni videogiochi, ampliando così lo spettro delle possibili integrazioni. Apple si guarda intorno e valuta una collaborazione con altri aziende IA per potenziare Siri La nuova infrastruttura di Siri era stata annunciata alla WWDC 2024 con un rilascio inizialmente previsto per la primavera 2025. Tuttavia, la complessità tecnica dovuta all'adozione di un approccio ibrido, combinando modelli linguistici di nuova generazione con parti del sistema Siri tradizionale, ha causato ritardi significativi. Gurman riferisce che, nonostante le difficoltà, il debutto potrebbe avvenire già nella primavera del prossimo anno.