Alexa+ debutta in accesso anticipato, ma mancano ancora alcune funzionalità

Secondo la pagina ufficiale di accesso anticipato, Alexa+ è in grado di ordinare un Uber, identificare oggetti, redigere email e cercare prodotti specifici . Tuttavia, alcune delle funzioni più attese, come l'abilità di generare idee regalo o ordinare generi alimentari tramite comandi vocali, non sono ancora disponibili. La stessa Amazon ha spiegato che queste caratteristiche non hanno ancora raggiunto il livello qualitativo richiesto per il rilascio pubblico.

Amazon ha ufficialmente lanciato il suo assistente AI potenziato , Alexa+, ma per ora è accessibile solo a un numero ristretto di utenti . La portavoce di Amazon, Kristy Schmidt, ha confermato a The Verge che Alexa+ è disponibile in accesso anticipato su alcuni dispositivi selezionati, tra cui Echo Show 8, 10, 15 e 21. Tuttavia, l'assistente AI non include ancora tutte le funzionalità mostrate durante l'evento di presentazione dei dispositivi.

Le funzionalità mancanti di Alexa+

Oltre alla mancanza di brainstorming per idee regalo e acquisti di generi alimentari, Alexa+ non può ancora ordinare da Grubhub utilizzando il contesto di una conversazione. Inoltre, l'assistente non è in grado di riconoscere i membri della famiglia in casa e assegnare loro promemoria per svolgere le faccende domestiche. Anche il supporto alle funzionalità per bambini, come Stories With Alexa, è attualmente assente.

Per chi desidera esplorare Alexa+, Amazon ha chiarito che il servizio è disponibile al costo di $19.99 al mese, oppure gratuitamente per gli abbonati Prime. Tuttavia, l'azienda prevede di rilasciare nuove funzioni gradualmente. Alcune caratteristiche innovative, come la capacità di riassumere documenti caricati, sono già disponibili, ma non è ancora possibile eliminare questi file autonomamente: al momento, occorre contattare il servizio clienti per richiederne la cancellazione.