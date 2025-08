Reddit punta a diventare un vero motore di ricerca

Dopo anni in cui milioni di utenti hanno usato Google per cercare Reddit e ottenere risposte più autentiche e umane, la piattaforma social sta ufficialmente lavorando per diventare un motore di ricerca a tutti gli effetti. Lo conferma il CEO Steve Huffman nella lettera agli azionisti relativa al secondo trimestre del 2025.

Nel report per gli azionisti relativo al secondo trimestre 2025, l'amministratore delegato Steve Huffman ha chiarito le intenzioni del social: "Reddit è una delle poche piattaforme che può diventare una vera destinazione per la ricerca".