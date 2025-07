Reddit introduce la verifica dell’età obbligatoria nel Regno Unito: presto anche in Italia?

La misura è una risposta diretta all'Online Safety Act (OSA), la nuova normativa britannica che obbliga le piattaforme digitali a proteggere i minori da contenuti violenti, sessualmente espliciti o comunque inappropriati . La verifica sarà gestita da Persona, un fornitore terzo che, secondo Reddit, non conserverà i dati più di sette giorni e non avrà accesso alle informazioni personali degli utenti.

La posizione di Reddit

Sebbene Reddit si sia sempre presentata come una piattaforma rispettosa della privacy, l'azienda ha ammesso che "in alcune situazioni può essere utile sapere qualcosa in più sugli utenti". La decisione arriva in un contesto più ampio: sempre più Paesi stanno approvando leggi che impongono la verifica dell'età per l'accesso ai contenuti online, questo lascia pensare che presto tale misura potrebbe arrivare anche per gli utenti italiani.

Logo "Reddit"

Reddit, infatti, ha anticipato che potrebbero esserci implementazioni simili anche in altri Paesi, e ha già introdotto un'opzione globale per inserire la propria data di nascita, utile anche per la personalizzazione degli annunci pubblicitari.