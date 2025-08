Meta condannata per aver raccolto dati sensibili da utenti dell’app Flo senza consenso

La vicenda legale: quattro anni di battaglie

Il caso risale al 2021, quando un gruppo di utenti ha avviato una class action contro Flo Health e una serie di altre aziende - tra cui Meta, Google, AppFlyers e Flurry - accusandole di raccogliere dati sulla salute riproduttiva senza autorizzazione. Nello specifico, si parlava di informazioni su date del ciclo, obiettivi di fertilità e altre metriche sensibili, utilizzate poi per finalità pubblicitarie.

Google e Flo hanno già chiuso le rispettive posizioni raggiungendo accordi extragiudiziali. Meta, invece, ha scelto di affrontare il processo e ha ricevuto oggi una sentenza di colpevolezza

Secondo i legali dei querelanti, Michael P. Canty e Carol C. Villegas, il verdetto rappresenta "un messaggio chiaro sulla protezione dei dati digitali legati alla salute e sulla responsabilità delle Big Tech". I due avvocati hanno sottolineato come "aziende come Meta non possano trarre profitto, di nascosto, da informazioni così intime".

Il caso è stato giudicato in base al California Invasion of Privacy Act, una delle leggi più severe negli Stati Uniti in tema di protezione dei dati personali, specialmente se legati alla salute.