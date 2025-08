Instagram aggiorna le Insights: nuove statistiche per creator e brand, puoi capire cosa va virale e cosa no

Instagram ha annunciato il rilascio di nuove metriche di performance nella sezione "Insights" , pensate per offrire agli utenti - in particolare ai creator - una comprensione più dettagliata di come il loro contenuto venga recepito e coinvolga il pubblico.

Novità per i post: focus sui Dump

Altra importante novità riguarda i post in formato carosello (o anche conosciuti come Dump): Instagram mostrerà quale immagine è stata visualizzata quando è stato messo il Like, in modo tale da mostrare anche quale singola immagine può aver colpito di più gli utenti.

Instagram sta inoltre introducendo la visione di alcuni dati demografici relativi ad ogni singolo post, permettendo agli utenti di analizzare meglio chi è stato interessato a ogni contenuto. Ma la novità forse più rilevante è l'introduzione di un indicatore che evidenzia quali post hanno portato più nuovi follower all'account. Questa metrica, molto richiesta dai social media manager, può aiutare a identificare i contenuti più efficaci nel generare crescita organica.