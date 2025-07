Instagram mette dei limiti alle dirette: ora servono 1.000 follower per trasmettere in live

Instagram ha introdotto un'importante modifica che colpisce in particolare i piccoli creator e gli utenti più comuni della piattaforma: sarà possibile trasmettere in diretta solo se si possiedono almeno 1.000 follower. Una decisione che ha subito fatto discutere, soprattutto tra chi utilizzava le live per interagire con piccole community o promuovere contenuti di nicchia. La novità è stata segnalata agli utenti attraverso una notifica, ma finora Meta non ha fornito spiegazioni ufficiali sulle motivazioni dietro la scelta. Secondo alcune ipotesi, il motivo potrebbe essere economico: supportare live streaming richiede risorse e infrastrutture, e Meta potrebbe aver ritenuto non sostenibile continuare a farlo per account con pochissimo pubblico.

Sicurezza e miglioramento della qualità Allo stesso tempo, però una delle motivazioni potrebbe risiedere anche una questione di sicurezza e moderazione. Le dirette sono uno strumento a rischio per contenuti inappropriati o violazioni, spesso trasmesse da account appena creati. Alzare la soglia d'accesso potrebbe aiutare a prevenire abusi, scoraggiando utenti che creano profili "usa e getta" per trasmettere contenuti non conformi. Bug Instagram: il tuo profilo è stato etichettato come IA e non puoi condividere Reels? Ecco la soluzione Un altro possibile obiettivo è migliorare la qualità percepita dello streaming. Limitando le live a utenti con una base di follower consolidata, Instagram potrebbe voler innalzare il livello dei contenuti trasmessi, rendendoli più credibili e professionali. Questo, allo stesso tempo, potrebbe un po' tarpare le ali a chi cerca di raggiungere una fetta di follower maggiore puntando fin da subito sulla qualità.