Hyrule Warriors L'era dell'esilio si mostra con un nuovo trailer al Nintendo Direct

Il gioco è previsto per Nintendo Switch 2 e non ha ancora una data di uscita non è ancora stata annunciata. Potete vedere il trailer poco sotto.

Hyrule Warriors L'era dell'esilio è tornato a mostrasi con un trailer durante il Nintendo Direct del 31 luglio. Si tratta del gioco d'azione musou della serie Hyrule Warriors, che si pone anche come prequel di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Il trailer di Hyrule Warriors L'era dell'esilio

Nel video possiamo vedere un mix di sequenze narrative, che lasciano presumere una trama drammatica ed emozionante che ci permetterà di scoprire maggiormente cosa è accaduto a Zelda.

Non viene però negato spazio a un po' d'azione, con ad esempio Zelda che è in grado di usare dei poteri temporali per bloccare un enorme barile esplosivo lanciato dai nemici e rispedirlo al mittente. Ovviamente, come è tipico per la serie, avremo svariati personaggi da controllare, tutti con le proprie capacità uniche. Per ovvi motivi, non dovrebbe essere possibile controllare Link che non si trova in questo luogo e tempo.

Alla fine del trailer possiamo vedere un curioso guerriero realizzato con la tecnologia zonai: chi sarà? Potrebbe trattarsi di uno dei personaggi che potremo controllare?

Vi segnaliamo infine che Hyrule Warriors L'era dell'esilio ha ottenuto una classificazione più alta di quella chiesta da Nintendo.