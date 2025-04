Hyrule Warriors L'era dell'esilio annunciato per Nintendo Switch 2: è un prequel di Tears of the Kingdom

Si tratta di una sorta di prequel di Tears of the Kingdom .

Il trailer di Hyrule Warriors L'era dell'esilio

Precisamente, Nintendo afferma che questa è "la storia che conduce a Tears of the Kingdom".

Hyrule Warriors L'era dell'esilio è un gioco musou, come il precedente Warriors. Permetterà di controllare vari eroi, che dovranno scontrarsi contro eserciti di nemici usando capacità speciali. Non abbiamo modo di vedere moltissimo, ma in linea di massima pare ricalcare il tipico stile del genere.

La parte interessante è che ci mostrerà quella parti non raccontate di cui vediamo qualche frammento in The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ricordiamo infatti che in tale videogioco la Principessa Zelda è finita nel passato. Noi siamo Link e scopriamo cosa le è successo in linea di massima, ma in Hyrule Warriors L'era dell'esilio avremo modo di farci un'idea più precisa di tali avvenimenti.

