Borderlands 4 uscirà anche su Nintendo Switch 2

Uno dei giochi in arrivo su Nintendo Switch 2 è Borderlands 4, che uscirà anche sulla nuova console di Nintendo. L'annuncio è stato dato nel corso del Direct dedicato, in cui è apparso Randy Pitchford, il capo di Gearbox, lo studio di sviluppo.

I dettagli in merito scarseggiano, nel senso che è stata annunciata soltanto la conversione, mostrando alcune sequenze di gameplay e nulla più. È stato un annuncio breve e intenso, che comunque mostra come anche serie importanti come quella Borderlands hanno scelto di non saltare la nuova console.

Per il resto vi ricordiamo che Borderlands 4 è un looter shooter, figlio di una prestigiosa serie che ha ridefinito il genere. L'uscita è prevista per il 23 settembre 2025 su PC, Xbox Series X e S, PlayStation 5 e, a questo punto, Nintendo Switch 2.