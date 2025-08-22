Borderlands 4 presenta Harlowe e le sue micidiali invenzioni con un gameplay trailer

Harlowe è un'ex scienziata da combattimento della Maliwan, che sfrutta le proprie conoscenze scientifiche e tecnologiche per mettere a ferro e fuoco il campo di battaglia tramite i sue gadget ipertecnologici.

2K e Gearbox Software hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer di Borderlands 4 tutto dedicato a Harlowe , una dei Cacciatori della Cripta giocabili al lancio del prossimo capitolo della serie.

Ghiaccio e radiazioni

Come possiamo vedere nel filmato, è in grado di infliggere danni gelanti e da radiazioni, al tempo stesso proteggendo se stessa e i suoi alleati in co-op con uno scudo potenziato e non solo.

Tra le sue invenzioni mortali troviamo l'Acceleratore CHROMA, che spara una sacca di energia instabile che trapassa i nemici, congelandoli, per poi esplodere causando potenti radiazioni. Il gadget Punto Zero, invece, imprigiona i bersagli all'interno di una bolla di stasi a gravità zero, facendoli prima levitare in aria per poi schiantarli al suolo. Il suo kit include anche il Generatore di Flusso, in grado di creare un enorme campo energetico che congela i nemici e al tempo stesso potenzia gli alleati con uno scudo supplementare.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Borderlands 4 sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S da 12 settembre. Successivamente approderà anche su Nintendo Swtich 2 il 3 ottobre.