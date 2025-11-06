Sfrutta la promo Amazon e acquista Borderlands 4 per PS5 (quasi) al suo minimo storico sulla piattaforma

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo molto interessante e allettante su Borderlands 4: l'offerta prevede uno sconto attivo del 23% per un costo totale e finale d'acquisto di 62€ (circa 1€ in più rispetto al minimo storico). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Borderlands 4 è un action RPG in prima persona sviluppato da Gearbox Software e pubblicato da 2K nel settembre 2025 per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, con una versione per Nintendo Switch 2 in arrivo. Il gioco rappresenta il seguito diretto di Borderlands 3 e il quinto capitolo principale della serie.