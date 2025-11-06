Sfrutta la promo Amazon e acquista Borderlands 4 per PS5 (quasi) al suo minimo storico sulla piattaforma

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo molto interessante e allettante su Borderlands 4: l'offerta prevede uno sconto attivo del 23% per un costo totale e finale d'acquisto di 62€ (circa 1€ in più rispetto al minimo storico). Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box qui in basso: Borderlands 4 è un action RPG in prima persona sviluppato da Gearbox Software e pubblicato da 2K nel settembre 2025 per PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, con una versione per Nintendo Switch 2 in arrivo. Il gioco rappresenta il seguito diretto di Borderlands 3 e il quinto capitolo principale della serie.
Ulteriori dettagli sul gioco
Ambientato sei anni dopo gli eventi del capitolo precedente, Borderlands 4 porta i giocatori sul pianeta antico di Kairos, devastato dopo la scomparsa della luna Elpis. Qui, una nuova generazione di Vault Hunters si unisce alla resistenza locale per sconfiggere il tirannico Timekeeper, un despota che comanda un esercito di sintetici, e scoprire i misteri del nuovo Vault.
Tra i protagonisti troviamo Rafa l'Exo-Soldier, Harlowe la Gravitar, Amon il Forgeknight e Vex la Sirena, affiancati da personaggi iconici come Mad Moxxi, Marcus, Zane e Claptrap. Per ulteriori dettagli e approfondimenti sul titolo, dai un'occhiata alla nostra recensione completa.