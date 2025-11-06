0

Blizzard non sta sviluppando World of Warcraft per console e chissà se lo farà mai

World of Warcraft arriverà mai su console? Mai dire mai, ma attualmente Blizzard non ha piani in merito e chissà se li avrà in futuro.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   06/11/2025
Al momento Blizzard non ha in progetto di convertire il suo celebre MMORPG World of Warcraft per console. Non esistono versioni PlayStation 5, Xbox Series X e S o Nintendo Switch 2 in sviluppo, quindi. A dirlo è stato il director senior Ion Hazzikostas in un'intervista concessa al podcast Unlocked Fury, rispondendo proprio a una domanda sul potenziale arrivo del gioco sulle console di ultima generazione.

Niente da nascondere

Hazzikostas ha sottolineato che non c'è alcun motivo per tenere nascosta una cosa del genere, visto che non sta accadendo niente dietro le quinte.

"Per essere completamente trasparenti, non c'è alcuna ragione per nascondere qualcosa del genere," ha detto durante l'intervista. "Se stessimo lavorando attivamente per portare WoW su console o su altre piattaforme, diremmo semplicemente: 'Sì, ci stiamo lavorando, sappiamo che c'è ancora molto da fare, ma è un obiettivo che vogliamo raggiungere.'"

Il team si sta concentrando sui nuovi contenuti e sui cambiamenti della versione PC, che arriveranno con la prossima grande espansione del gioco, intitolata World of Warcraft: Midnight. L'espansione introdurrà tantissime novità e fungerà da secondo atto di un arco narrativo più ampio, iniziato con l'espansione attuale, The War Within. La storia dovrebbe poi concludersi con la terza espansione della trilogia, già pianificata, The Last Titan.

