Le 19 quest delle api di World of Warcraft non stanno piacendo molto ai giocatori

Troppo ripetitiva

"Seriamente, cosa è successo?" si è chiesto un utente in una discussione su Reddit. "Per chi non l'ha giocata, va più o meno così: prendi il miele, tranquillizza le api, prendi le api, tranquillizza di nuovo le api, prendi altro miele, tranquillizza le api un'altra volta, fotografa le api, riprendi le api perché ci stiamo spostando, e sai una cosa? Prendi ancora miele, tranquillizza di nuovo le api...". E continua. "Alla fine volevo solo uccidere le api e dare fuoco all'eco-cupola."

Le lamentele si sono quindi moltiplicate, con altri che sono stati frustrati dal dover ripetere più volte le stesse azioni: "Di solito non mi infastidisco troppo con le missioni, ma stavo quasi urlando contro il monitor nel punto in cui devi riportare le api all'alveare e poi l' 'alveare' è un mucchio di maledette api appena visibili per terra", ha detto un altro utente. "Non so cosa sia andato storto, ma NON va bene. Mi sono sentito decisamente preso in giro."

Va detto che salvare le api non è obbligatorio, ma farlo dovrebbe sbloccare una missione settimanale che potrebbe ricompensare i giocatori con una Restored Coffer Key, usata per sbloccare ricompense alla fine delle incursioni. Considerando l'ottima ricompensa, è facile che molti affronteranno la quest delle api, pur non gradendola.