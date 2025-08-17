Le 19 quest delle api di World of Warcraft non stanno piacendo molto ai giocatori

L'ultima patch di World of Warcraft ha introdotto una lunga quest line dedicata alle api, che non sta piacendo molto ai giocatori. Si tratta di ben 19 quest (25, se si includono quelle necessarie per iniziare), che appaiono un bel po' ripetitive.
L'idea è in realtà lodevole, visto che le quest mirano a sensibilizzare verso il problema dei rischi ecologici legati alla scomparsa delle api. Purtroppo richiedono di svolgere più volte azioni simili.
Troppo ripetitiva
"Seriamente, cosa è successo?" si è chiesto un utente in una discussione su Reddit. "Per chi non l'ha giocata, va più o meno così: prendi il miele, tranquillizza le api, prendi le api, tranquillizza di nuovo le api, prendi altro miele, tranquillizza le api un'altra volta, fotografa le api, riprendi le api perché ci stiamo spostando, e sai una cosa? Prendi ancora miele, tranquillizza di nuovo le api...". E continua. "Alla fine volevo solo uccidere le api e dare fuoco all'eco-cupola."
Le lamentele si sono quindi moltiplicate, con altri che sono stati frustrati dal dover ripetere più volte le stesse azioni: "Di solito non mi infastidisco troppo con le missioni, ma stavo quasi urlando contro il monitor nel punto in cui devi riportare le api all'alveare e poi l' 'alveare' è un mucchio di maledette api appena visibili per terra", ha detto un altro utente. "Non so cosa sia andato storto, ma NON va bene. Mi sono sentito decisamente preso in giro."
Va detto che salvare le api non è obbligatorio, ma farlo dovrebbe sbloccare una missione settimanale che potrebbe ricompensare i giocatori con una Restored Coffer Key, usata per sbloccare ricompense alla fine delle incursioni. Considerando l'ottima ricompensa, è facile che molti affronteranno la quest delle api, pur non gradendola.