Disponibile Project X: Light Years, il seguito di Project X per Amiga che noi vecchi stavamo aspettando

Dopo una campagna Kickstarter di successo, è disponibile su Steam , al prezzo di 22,99 euro (18,39 euro in offerta lancio), Project X: Light Years , seguito ufficiale di Project X per Amiga, storico sparatutto classico amatissimo dai possessori della piattaforma, per via delle sue virtù tecniche. In realtà il gioco era piagato da grossi problemi legati alla difficoltà generale, parzialmente risolti con una riedizione, ma come non volergli bene lo stesso?

Un classico che ritorna

A occuparsi del nuovo gioco è stato lo studio di sviluppo MK Games, che ha ottenuto la licenza ufficiale da Team17, lo sviluppatore originale.

Qualcuno ricorderà che in realtà Team17 aveva pubblicato un suo seguito di Project X, chiamato semplicemente X2. Il fatto che uscì solo su console portò molti fan della prima ora, provenienti chiaramente dal mondo Amiga, a disconoscerlo, tanto che è molto meno citato e amato dell'originale.

Comunque sia, in Project X: Light Years sono passati trent'anni dall'originale. Gli alieni sono tornati e tocca a noi sconfiggerli di nuovo affrontando dieci livelli a scorrimento orizzontale, da soli o in compagnia (è giocabile in cooperativa locale).

Project X: Light Years vanta grafica moderna, meccaniche di gioco migliorate e una colonna sonora che rende omaggio all'originale. È stato progettato pensando sia ai fan dell'originale che ai nuovi giocatori, tra gameplay classico, ambienti dinamici, difficoltà elevata e ben 30 boss di varia foggia e grandezza. Non mancano i potenziamenti e, come detto, la possibilità di fare squadra con un amico. Se vi interessa, lo trovate su Steam.