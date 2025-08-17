The First Descendant usa pubblicità con streamer generati dall'IA, alcuni copiati da veri content creator

Se recentemente avete cercato su TikTok contenuti relativi a The First Descendant, il looter shooter free-to-play di Nexon, potreste esservi imbattuti in una delle tante pubblicità del gioco. Avete notato qualcosa di strano? Ognuna presenta uno streamer creato dall'IA che parla dei nuovi contenuti, come il boss Wall Crasher e il crossover con Nier: Automata. I movimenti gommosi, le strane pronunce e le espressioni di plastica fanno capire l'origine degli streamer, alcuni dei quali somiglianti a dei content creator reali.
Imbarazzante
Tra gli streamer copiati, è stato riconosciuto in particolare DanieltheDemon, che appare quasi identico alla controparte reale. Probabilmente l'IA è stata addestrata sui suoi video.
Le pubblicità non sono visibili sul canale ufficiale di Nexon, ma non è difficile incontrarle, soprattutto se si rientra nel loro target. Non è chiaro se gli streamer abbiano dato il loro consenso o meno a essere usati in questo modo. Del resto sappiamo tutti che se un poveraccio ruba una mela è un ladro, ma se delle multinazionali rubano l'intero scibile umano sono il futuro.
Insomma, dopo le riviste di alta moda che hanno usato modelle generate dall'IA e dopo i numerosi casi di utilizzo anche in ambito videoludico, qui abbiamo un altro esempio conclamato di come queste nuove tecnologie possano portare a delle forzature, incuranti della qualità del materiale proposto, oggettivamente davvero bassa, soprattutto se la pensiamo associata a una compagnia multimiliardaria come Nexon, il tutto per non pagare persone reali.
Le pubblicità sono così brutte che alcuni utenti su Reddit hanno anche iniziato a mettere in discussione la tenuta del gioco, visto che l'editore non ha voluto investire i suoi soldi su qualcosa di meglio.