The First Descendant usa pubblicità con streamer generati dall'IA, alcuni copiati da veri content creator

Se recentemente avete cercato su TikTok contenuti relativi a The First Descendant , il looter shooter free-to-play di Nexon, potreste esservi imbattuti in una delle tante pubblicità del gioco . Avete notato qualcosa di strano? Ognuna presenta uno streamer creato dall'IA che parla dei nuovi contenuti, come il boss Wall Crasher e il crossover con Nier: Automata. I movimenti gommosi, le strane pronunce e le espressioni di plastica fanno capire l'origine degli streamer, alcuni dei quali somiglianti a dei content creator reali.

Imbarazzante

Tra gli streamer copiati, è stato riconosciuto in particolare DanieltheDemon, che appare quasi identico alla controparte reale. Probabilmente l'IA è stata addestrata sui suoi video.

Le pubblicità non sono visibili sul canale ufficiale di Nexon, ma non è difficile incontrarle, soprattutto se si rientra nel loro target. Non è chiaro se gli streamer abbiano dato il loro consenso o meno a essere usati in questo modo. Del resto sappiamo tutti che se un poveraccio ruba una mela è un ladro, ma se delle multinazionali rubano l'intero scibile umano sono il futuro.

Insomma, dopo le riviste di alta moda che hanno usato modelle generate dall'IA e dopo i numerosi casi di utilizzo anche in ambito videoludico, qui abbiamo un altro esempio conclamato di come queste nuove tecnologie possano portare a delle forzature, incuranti della qualità del materiale proposto, oggettivamente davvero bassa, soprattutto se la pensiamo associata a una compagnia multimiliardaria come Nexon, il tutto per non pagare persone reali.

Le pubblicità sono così brutte che alcuni utenti su Reddit hanno anche iniziato a mettere in discussione la tenuta del gioco, visto che l'editore non ha voluto investire i suoi soldi su qualcosa di meglio.