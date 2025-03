The First Descendant ha annunciato che abbandonerà PS4 e Xbox One, vediamo quando

The First Descendant abbandonerà PS4 e Xbox One a partire dal 19 giugno: lo hanno annunciato gli sviluppatori del gioco durante la presentazione dei nuovi contenuti relativi alla Stagione 2, fra cui l'introduzione del personaggio di Serena.

La scelta compiuta da Nexon è stata motivata dall'esigenza di "aumentare la soddisfazione dei giocatori" attraverso un arricchimento e un miglioramento dell'esperienza che evidentemente non sarebbe possibile portare anche sulle piattaforme di precedente generazione.

Dal 19 giugno le versioni PS4 e Xbox One di The First Descendant verranno rimosse dagli store digitali e non sarà più possibile scaricarle o installarle, ma entro tale data gli utenti avranno la possibilità di trasferire i propri progressi su una piattaforma di attuale generazione grazie al sistema cross-save.

Probabilmente la strategia di Nexon mira anche a ottimizzare i costi, visto che dopo il boom iniziale il numero di giocatori dello sparatutto free-to-play è diminuito in maniera sostanziale, specie andando a verificare i numeri registrati su Steam.