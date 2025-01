The First Descendant presenta Ines Raya con un trailer del gameplay

Nexon ha pubblicato un trailer del gameplay di The First Descendant per presentare Ines Raya, uno dei nuovi personaggi giocabili disponibili con la Stagione 2 dello sparatutto free-to-play.

Stando a queste sequenze, Ines ha tutta l'aria di essere di una guerriera straordinaria, dotata della capacità di emettere devastanti attacchi elettrici che le consentono di sbaragliare le orde nemiche e dominare il campo di battaglia con grande autorità.

Naturalmente salta all'occhio anche la prorompente fisicità di questo personaggio, che a quanto pare mette in campo le ultime tecnologie legate alla "fisica dei seni" sviluppate da Nexon: un dettaglio che non sfuggirà senz'altro a molti utenti.

Fra pochi giorni, inoltre, verrà pubblicato l'aggiornamento 1.2.3 di The First Descendant, che andrà a introdurre alcuni miglioramenti per quanto concerne il bilanciamento delle armi, nuove opzioni per i controlli e varie correzioni di bug.