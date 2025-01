I Joy-Con di Nintendo Switch 2 potrebbero trasformarsi in un mouse grazie a un sensore ottico

Non si tratta di un dettaglio completamente inedito, visto che era stato suggerito anche da alcuni leak passati e un documento di spedizione trapelato nei giorni scorsi che menzionava dei tappetini adesivi simili a quelli posizionati sotto i mouse tradizionali, ma ora diventato più credibile grazie alla testimonianza del CEO di Genki, Eddie Tsai, al portale The Verge. Il produttore afferma infatti di essere in possesso di un modello funzionante della console (da qui la replica di Nintendo Switch 2 presentata al CES 2025 per promuovere la gamma di accessori della sua compagnia).

Continuano a emergere ulteriori indiscrezioni su Nintendo Switch 2 dal produttore di accessori e periferiche Genki, che durante il CES 2025 di Las Vegas si è fatto un'incredibile pubblicità presentando una presunta replica fedele della console e svelando vari dettagli sul funzionamento della stessa. Ad esempio, pare che uno o entrambi i Joy-Con magnetici della console siano provvisti di un sensore ottico in grado di trasformarli in una sorta di mouse , aprendo le porte a delle possibili applicazioni in gioco davvero interessanti.

Un controller, ma anche un mouse all'occorrenza

In particolare il CEO di Genki afferma che all'interno del canale di montaggio dei Joy-Con (quello che dovrebbe fissarsi magneticamente alla console) è presente un sensore ottico, pensato appositamente per trasformare il controller in un mouse. Per capire meglio come funziona il tutto, qui sotto possiamo vedere una piccola clip esemplificativa emersa in rete nei giorni scorsi. Come possiamo vedere è possibile appoggiare il Joy-Con su una superfice dal lato che si connette alla console e usarlo per l'appunto come un mouse.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Se confermata, sarebbe sicuramente una novità interessante, basti pensare all'integrazione in giochi come Splatoon o, in generale, con sparatutto, strategici, gestionali e così via, il che tra l'altro potrebbe convincere un maggior numero di sviluppatori a convertire i propri titoli per Nintendo Switch 2. Un'idea simile è presente anche nel Lenovo Legion GO, per quanto in questo caso il sensore si trova sotto la base di uno dei controller, che diventa dunque una sorta di mouse con impugnatura verticale.

In precedenza Genki ha anche svelato il possibile mese di uscita di Nintendo Switch 2 e dettagli sulla compatibilità con il dock della precedente console, tutte indiscrezioni che non vanno assolutamente da prendere come oro colato, in attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Nintendo.