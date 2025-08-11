Nintendo Switch 2 supporta il DLSS, ma quale versione? Lo rivela uno sviluppatore

Quale versione del DLSS viene supportata da Nintendo Switch 2? Né Nintendo né NVIDIA lo hanno confermato ufficialmente, ma stando a quanto riportato da uno sviluppatore che ha lavorato con la nuova console ibrida si tratta del DLSS 3.1.

L'informazione arriva da Lynxbyte Games, uno studio che si occupa di conversioni e che in una slide ha elencato le specifiche della piattaforma Nintendo, a partire appunto dalla compatibilità con NVIDIA DLSS 3.1, con il ray tracing, con la risoluzione 4K in modalità docked e con i 120 Hz in portabilità.

Per quanto questo dettaglio vada assolutamente preso con le pinze, non essendo stato confermato né da Nintendo né da NVIDIA, il SoC Tegra T239 custom con GPU Ampere, ma dotato dell'Optical Flow Accelerator dell'architettura Ada Lovelace, dovrebbe effettivamente essere in grado di gestire il DLSS 3.1.

In generale, le GPU Ampere supportano la tecnologia DLSS fino alla versione 3.0, mentre l'architettura Ada Lovelace ha introdotto le revisioni successive fino al DLSS 4, lanciato con le schede video appartenenti alla generazione Blackwell.