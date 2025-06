Quella che abbiamo potuto testare negli ultimi giorni si pone, senza mezzi termini, come la migliore versione portatile di Cyberpunk 2077 , superiore sotto molteplici aspetti all'edizione ottimizzata per Steam Deck e capace persino di superare la qualità visiva del gioco su Xbox Series S, nonostante la console di casa Microsoft possa contare su di una risoluzione nativa più alta.

La storia recente delle console Nintendo ha visto l'arrivo di tante conversioni ambiziose, talvolta miracolose, ma Cyberpunk 2077: Ultimate Edition per Nintendo Switch 2 porta questo coraggioso approccio a un livello completamente nuovo, confermando i sostanziali miglioramenti che CD Projekt RED ha apportato al proprio titolo in questi anni e dimostrando la netta superiorità del DLSS come tecnologia di upscaling.

Si torna a Night City

La trama di Cyberpunk 2077 dovreste ormai conoscerla tutti: lo scaltro mercenario V e il suo amico Jackie puntano a farsi un nome all'interno del decadente scenario di Night City, ma un giorno accettano un incarico che si rivela al di sopra delle loro possibilità e le cose prendono una brutta, bruttissima piega. Tradito dai suoi stessi committenti, V sopravvive per miracolo, ma scopre ben presto che qualcosa in lui è cambiato.

Il misterioso chip che gli era stato chiesto di rubare, infatti, ha innestato nel suo cervello la personalità di Johnny Silverhand, un rocker ribelle che decine di anni prima ha condotto un attacco armato alla sede della Arasaka Corporation. Interpretato da Keanu Reeves (ma doppiato in italiano da Luca Ward come fosse Hugh Grant, diciamolo), Johnny compare davanti agli occhi increduli di V e inizialmente i due giurano di ammazzarsi a vicenda, salvo poi trovare un punto d'incontro.

C'è solo un problema: il chip sta scrivendo i propri dati nella testa di V e in breve tempo la coscienza di Silverhand finirà per sostituire la sua, a meno che non si trovi una qualche cura. Inizia così un oscuro, appassionante, emozionante viaggio all'interno di una città che non dorme mai: un open world ricco di opportunità per chi è disposto a coglierle, attività differenti e feroci combattimenti che potremo affrontare per sviluppare le abilità del personaggio, potenziarne le caratteristiche e ottenere i crediti necessari per acquistare equipaggiamento e innesti cibernetici.

Una delle prime situazioni "tese" di Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Ne abbiamo parlato molte volte, ma se è vero che Cyberpunk 2077 non è in realtà il simulatore immersivo che in qualche modo ci era stato promesso, in termini di qualità della scrittura, varietà delle missioni secondarie e sistema di scelte e conseguenze (che influenzano effettivamente e concretamente il corso degli eventi) ci troviamo di fronte a un prodotto ancora eccellente, che non mancherà di appassionarvi dall'inizio alla fine del racconto.

E lo stesso discorso vale, chiaramente, per l'espansione Phantom Liberty, che introduce nuovi scenari, personaggi inediti (fra cui Solomon Reed, interpretato da Idris Elba) e atmosfere spesso sorprendenti rispetto alla campagna di base, aggiungendo tranquillamente altre venti ore di contenuti al già consistente impianto originale e andando a rifinire l'esperienza sotto molteplici aspetti.

Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

È possibile accedere all'espansione fin da subito su Nintendo Switch 2 oppure affrontarla in seconda battuta, con la comodità di avere tutti i dati già presenti nella cartuccia (una scelta che CD Projekt RED ha voluto fortemente, rispetto alla discutibile soluzione delle Game-Key Card) ma anche qui al netto del doppiaggio in italiano, che va scaricato (gratuitamente) con un pacchetto a parte, come per il gioco base.