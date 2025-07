Il lancio disastroso di Cyberpunk 2077 è stato in realtà un bene, secondo CD Projekt RED

Come tutti ben saprete, Cyberpunk 2077 è stato pubblicato in una condizione tutt'altro che ottimale, ma secondo CD Projekt RED non è qualcosa di troppo negativo. Anzi, in un certo senso è meglio che sia andata così perché ciò gli ha permesso di diventare il grande gioco che è ora.

L'informazione arriva da Charles Tremblay, Senior VP della divisione tecnologia di CD Projekt RED, che ha parlato con The Mirror.