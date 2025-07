Cyberpunk 2077 come gira con la patch 2.3? Un video mette a confronto Switch 2, PS5, PS5 Pro e Xbox con il VRR

ElAnalistadeBits ha approfittato dell'arrivo della patch 2.3 di Cyberpunk 2077 per realizzare un nuovo video confronto tra le versioni PS5, PS5 Pro, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 del GDR di CD Projekt RED per mettere in evidenza le novità tecniche di questo corposo aggiornamento.

Quella più interessante è senza dubbio l'aggiunta del supporto al VRR sulle console PlayStation e Xbox, a patto di avere uno schermo compatibile. Nonostante il titolo non sia "PS5 Pro Enhanced" questa novità porta grandi benefici per la console di metà generazione di Sony, dato che riesce a raggiungere una media di 80 fps in modalità Performance. In modalità Ray Tracing il framerate viene bloccato a 40 fps, un target che PS5 Pro riesce a mantnere senza grossi problemi, laddove PS5 base mostra il fianco a diversi cali di fluidità.