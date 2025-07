Il bundle Halloween e Ash vs Evil Dead Retro Realms per PS5 è in sconto su Amazon

Su Amazon è disponibile il bundle Halloween e Ash vs Evil Dead Retro Realms per PS5 a 24,99 € rispetto al prezzo mediano di 31,74 €, per uno sconto del 21%. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , mentre la consegna è prevista entro il giorno successivo all'acquisto. Inoltre, se richiesto entro 14 giorni, è possibile restituirlo. Vediamo qualche curiosità su questo bundle, cosa include e altri dettagli utili.

Cos'è Halloween e Ash vs Evil Dead Retro Realms

Come vi abbiamo già anticipato, si tratta di un pacchetto che include due giochi diversi, ovvero Halloween e Ash vs Evil Dead Retro Realms. Nel primo titolo vestirete i panni di Michael Myers, icona horror. Afronterete diversi livelli in un mondo in pixel art 16-bit potenziando le vostre abilità, affettando i nemici e immergendovi in un'esperienza arcade rigorosamente ispirata alle leggende horror.

In Ash vs Evil Dead, invece, giocherete nei panni di Ash Williams. Anche in questo caso dovrete combattere contro le orde di nemici in livelli a piattaforme, sbloccando nuovi potenziamenti e abilità per migliorare il personaggio. Inoltre, acquistando questo bundle avrete accesso a un bonus, ovvero due personaggi giocabili addizionali: Laurie Strode di Halloween e Kelly Maxwell di Ash vs Evil Dead.