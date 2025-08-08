AirPods 4 tornano in offerta su Amazon: qualità audio al top e design premium ad un super prezzo

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che prevede un'offerta con uno sconto attivo del 15% sugli AirPods 4 che vengono messo in vendita al prezzo totale e finale d'acquisto di 169€. Puoi acquistare AirPods 4 direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Gli AirPods 4 presentano un'evoluzione sia nel design che nelle funzionalità. Il nuovo profilo ergonomico, con uno stelo più corto, garantisce un comfort superiore e una perfetta aderenza anche durante i movimenti. Grazie ai controlli touch integrati, puoi gestire musica e chiamate con un semplice tocco.
AirPods 4: massima qualità
La cancellazione attiva del rumore riduce efficacemente i suoni esterni, permettendoti di immergerti completamente nella tua musica o nei tuoi contenuti. Il chip H2 introduce l'audio adattivo, che regola in tempo reale la cancellazione del rumore e la modalità Trasparenza, così da farti ascoltare ciò che ti circonda quando serve.
La funzione "Rilevamento conversazione" abbassa automaticamente il volume se stai parlando con qualcuno. Infine, la custodia riprogettata è ultracompatta e si ricarica tramite USB-C, Apple Watch o Qi e l'audio spaziale rende l'esperienza d'ascolto ancor più completa e personalizzata, capace di offrire un suono coinvolgente e pieno in ogni aspetto.