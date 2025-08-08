WWE 2K25 è al suo minimo storico su Amazon: i migliori lottatori del presente e del passato ad un super prezzo

Buone notizie per tutti gli appassionati di Wrestling e per le trasposizioni videoludiche dello sport-spettacolo americano: WWE 2K25 è tornato in promozione su Amazon ed è disponibile con un'offerta che prevede uno sconto in formato XL del 28% che fa calare il prezzo del gioco fino al suo minimo storico sulla piattaforma: 54,90€ . Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: La schiera di Wrestler in questo nuovo titolo della serie è impareggiabile: il roster si compone di lottatori e personaggi iconici sia del presente che del passato ; da Roman Reigns a CM Punk, passando per John Cena, Undertaker e tanti altro ancora.

WWE 2K25: ulteriori dettagli

Con la modalità Il mio GM sarà possibile tessere la tela del tuo show e portarlo in giro per il mondo. Sarà possibile combattere ed effettuare una serie vastissima di match e tipologie di incontri in tutte le principali arene dei Main Event del presente e del passato. Così come, ad essere presenti, sono tutte le cinture e le tipologie di campioni possibile: sia per la categoria uomini e sia per le "Divas" ovvero le Wrestler Donne.

Shaquille O'Neal in WWE 2K25

Ad occuparsi dello sviluppo del titol è stata Visual Concept e, come di consueto, il publisher di è stato 2K Games. Il gioco è uscito il 14 marzo di quest'anno. Per approfondire ulteriormente il titolo ti invitiamo a dare uno sguardo alla nostra recensione di WWE 2K25.