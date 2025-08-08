DOOM: The Dark Ages riceve il ricco Aggiornamento 2 con una nuova modalità, costumi gratis e molto altro

In occasione della QuakeCon 2025, Bethesda e id Software hanno presentato e pubblicato l'Aggiornamento 2 di DOOM: The Dark Ages, che porta con sé una valanga di novità, tra contenuti inediti e numerosi miglioramenti all'esperienza di gioco.

La portata principale della patch è Ripatorium, una modalità arena infinita pensata per i giocatori in cerca di sfide personalizzabili. È possibile scegliere quali demoni affrontare, il loro numero, il totale delle ondate, impostare limiti di tempo oppure attivare la modalità infinita per mettere alla prova la propria resistenza. La battaglia si svolge in tre arene distinte - Città di Ry'uul, Villaggio di Khalim e Approdo delle Anime - e, grazie a un jukebox integrato, si può anche selezionare la propria traccia musicale preferita per accompagnare lo scontro.