DOOM: The Dark Ages riceve il ricco Aggiornamento 2 con una nuova modalità, costumi gratis e molto altro

In occasione della QuakeCon 2025, Bethesda e id Software hanno presentato e pubblicato l'Aggiornamento 2 di DOOM: The Dark Ages, che porta con sé una valanga di novità, tra contenuti inediti e numerosi miglioramenti all'esperienza di gioco.
La portata principale della patch è Ripatorium, una modalità arena infinita pensata per i giocatori in cerca di sfide personalizzabili. È possibile scegliere quali demoni affrontare, il loro numero, il totale delle ondate, impostare limiti di tempo oppure attivare la modalità infinita per mettere alla prova la propria resistenza. La battaglia si svolge in tre arene distinte - Città di Ry'uul, Villaggio di Khalim e Approdo delle Anime - e, grazie a un jukebox integrato, si può anche selezionare la propria traccia musicale preferita per accompagnare lo scontro.
Le altre novità dell'update
L'aggiornamento introduce anche la modalità Benchmark, utile per testare le prestazioni del proprio PC tramite una sequenza in loop. Inoltre, sono disponibili due skin gratuite: "Slayer QuakeCon 2025", riscattabile fino al 1º settembre, e "DOOM Slayer Perfezione", ottenibile completando almeno una volta ciascuna delle tre arene del Ripatorium.
Sul fronte del gameplay, sono state apportate diverse modifiche. Le animazioni di cambio arma sono ora più rapide e meno invasive, e il giocatore può interrompere anticipatamente quelle di richiamo dell'arma e di recupero della carica dello scudo, rendendo più reattive parate e blocchi. Anche il Mecha Drago e il mecha Atlan sono stati aggiornati con nuove abilità, ampliando le opzioni tattiche.
Il bilanciamento delle armi è stato rivisto: ad esempio, l'impalatore sparafrecce infligge meno danni ai demoni corazzati, ma è più efficace nei colpi alla testa. La doppietta e la pistola ciclica al plasma sono state ribilanciate per offrire un'esperienza più strategica e dinamica. Per ulteriori dettagli, trovate le note ufficiali dell'aggiornamento in italiano a questo indirizzo.