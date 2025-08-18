1

DOOM: The Dark Ages è in Versione di prova su PS Plus Premium: ecco quanto dura e il link

DOOM: The Dark Ages, se siete abbonati a PS Plus Premium, può essere provato senza costi aggiuntivi: avete un'intera ora di giocato su PS5, prima di decidere se vale la pena acquistarlo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   18/08/2025
Il DOOM Slayer in DOOM The Dark Ages
DOOM: The Dark Ages
DOOM: The Dark Ages
Articoli News Video Immagini

PlayStation Plus è diviso in vari livelli con bonus sempre più interessanti man mano che si sale al "grado" successivo: quello massimo, Premium, include anche l'utile funzione delle "Prove di gioco" gratuite a tempo, che permettono agli abbonati di provare un titolo (nella sua versione completa) per un tempo limitati e, in caso di acquisto, di proseguire direttamente da dove ci si è interrotti e con anche tutti i trofei sbloccati. Se anche voi siete abbonati e apprezzate questa funzione, sappiate che potete sfruttarlo ora con DOOM: The Dark Ages.

Parliamo ovviamente del videogioco sparatutto in prima persona di id Software e Bethesda.

I dettagli su come funzione la prova di DOOM: The Dark Ages

La versione di prova per gli abbonati di PS Plus Premium permette di giocare una intera ora di DOOM: The Dark Ages: la durata delle prove varia da titolo a titolo ed è sempre calcolata rispetto alla lunghezza totale e al tempo necessario per vedere abbastanza contenuto e comprendere se il titolo è adeguato ai propri gusti.

Death Stranding 2: On the Beach è in Prova gratuita su PS5 per tutti gli abbonati a PS Plus Premium Death Stranding 2: On the Beach è in Prova gratuita su PS5 per tutti gli abbonati a PS Plus Premium

Se volete provare il gioco, potete semplicemente andare alla pagina del PS Store italiano a questo indirizzo e, una volta fatto l'accesso e confermato che siete abbonati a PS Plus Premium, potete scaricare la versione di prova senza costi aggiuntivi. Il tempo di gioco ovviamente inizia quando avviate per la prima volta DOOM: The Dark Ages, non quando iniziate il download.

Potete giocare in più sessioni, ma state attenti a non lasciare il gioco aperto mentre vi allontanate dalla console altrimenti sprecate minuti per nulla. DOOM: The Dark Ages è disponibile per PS5 ma non per PS4, su console Sony.

Vi segnaliamo poi che uno dei giochi di PS Plus Essential di agosto ha accumulato oltre un milione di nuovi giocatori.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
DOOM: The Dark Ages è in Versione di prova su PS Plus Premium: ecco quanto dura e il link