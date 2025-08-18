DOOM: The Dark Ages è in Versione di prova su PS Plus Premium: ecco quanto dura e il link

PlayStation Plus è diviso in vari livelli con bonus sempre più interessanti man mano che si sale al "grado" successivo: quello massimo, Premium , include anche l'utile funzione delle "Prove di gioco" gratuite a tempo, che permettono agli abbonati di provare un titolo (nella sua versione completa) per un tempo limitati e, in caso di acquisto, di proseguire direttamente da dove ci si è interrotti e con anche tutti i trofei sbloccati. Se anche voi siete abbonati e apprezzate questa funzione, sappiate che potete sfruttarlo ora con DOOM: The Dark Ages .

I dettagli su come funzione la prova di DOOM: The Dark Ages

La versione di prova per gli abbonati di PS Plus Premium permette di giocare una intera ora di DOOM: The Dark Ages: la durata delle prove varia da titolo a titolo ed è sempre calcolata rispetto alla lunghezza totale e al tempo necessario per vedere abbastanza contenuto e comprendere se il titolo è adeguato ai propri gusti.

Se volete provare il gioco, potete semplicemente andare alla pagina del PS Store italiano a questo indirizzo e, una volta fatto l'accesso e confermato che siete abbonati a PS Plus Premium, potete scaricare la versione di prova senza costi aggiuntivi. Il tempo di gioco ovviamente inizia quando avviate per la prima volta DOOM: The Dark Ages, non quando iniziate il download.

Potete giocare in più sessioni, ma state attenti a non lasciare il gioco aperto mentre vi allontanate dalla console altrimenti sprecate minuti per nulla. DOOM: The Dark Ages è disponibile per PS5 ma non per PS4, su console Sony.

