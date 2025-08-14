3

Death Stranding 2: On the Beach è in Prova gratuita su PS5 per tutti gli abbonati a PS Plus Premium

Se volete provare Death Stranding 2: On the Beach e siete abbonati a PS Plus Premium siete fortunati: potete provare le prime cinque ore del videogioco senza costi aggiuntivi.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   14/08/2025
Shioli Kutsuna in Death Stranding 2: On the Beach
Death Stranding 2: On The Beach
Death Stranding 2: On The Beach
Articoli News Video Immagini

PlayStation Plus include ogni mese giochi "gratuiti", tra Essential, Extra e Premium, ma i giocatori possono anche sfruttare un'altra funzione: le versioni di prova dei giochi, perlomeno se sono abbonati al livello massimo del servizio di Sony.

Si tratta però di un ottimo modo per provare un gioco per alcune ore e decidere se vale la pena acquistarlo, senza inoltre perdere il tempo di gioco sfruttato poiché il salvataggio rimane valido per la versione completa. A questo giro il gioco in prova gratuita è il recente Death Stranding 2: On the Beach.

Quanto dura la prova gratuita di Death Stranding 2: On the Beach

Secondo quanto segnalato da Sony stessa, che pubblica il gioco su PS5, la versione di prova di Death Stranding 2: On the Beach permetterà di giocare per cinque ore: se non sapete come funziona, molto semplicemente c'è un contatore che parte quanto arriva a zero blocca l'accesso al videogioco, ma come detto tutti i trofei e i progressi possono essere recuperati semplicemente acquistando la versione completa.

Death Stranding 2: On the Beach è il gioco di Kojima Productions, ovviamente seguito di Death Stranding 2, e ci rimette nei panni di Sam, un "Porter" che deve viaggiare per collegare comunità isolate in una versione futuristica e post-apocalittica della Terra.

Death Stranding 2: On the Beach svela delle curiose statistiche sul vostro primo mese di gioco Death Stranding 2: On the Beach svela delle curiose statistiche sul vostro primo mese di gioco

Questa volta non siamo in ciò che era rimasto degli Stati Uniti, ma ci spostiamo prima in Messico e poi in Australia, con nuove armi, nuovi strumenti per spostarci e nuove costruzioni che ci possono aiutare a plasmare il territorio.

Se volete saperne di più, potete leggere la nostra recensione di Death Stranding 2: On the Beach.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Death Stranding 2: On the Beach è in Prova gratuita su PS5 per tutti gli abbonati a PS Plus Premium