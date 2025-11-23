Un trailer di Death Stranding 2 ci ricorda che è in offerta per il Black Friday

Sony e Kojima Production hanno pubblicato un nuovo trailer di Death Stranding 2: On the Beach per ricordarci che il gioco è in offerta per il Black Friday su PlayStation Store, ed è disponibile al prezzo più basso di sempre per quanto concerne il formato digitale: 59,99€ anziché 79,99€.

Certo, per chi preferisce il formato fisico c'è un'eccellente promozione anche su Amazon, che propone il nuovo capitolo della saga diretta da Hideo Kojima addirittura a qualche centesimo in meno rispetto al PS Store, nella fattispecie 59,28€ con il prodotto venduto direttamente da Amazon.it. Il video, pur di breve durata, descrive Death Stranding 2: On the Beach nella maniera più efficace possibile, passando in rassegna alcune sequenze di grande impatto visivo e riportando una selezione di citazioni provenienti dalla stampa internazionale.

Se volete approfittare di queste offerte, tenete presente che gli sconti del Black Friday su PlayStation Store dureranno fino al 1 dicembre, mentre immaginiamo che su Amazon la promozione terminerà nel giro delle prossime ore, sempre che non venga mantenuta anche per il Cyber Monday.