Un trailer di Death Stranding 2 ci ricorda che è in offerta per il Black Friday

Sony e Kojima Production hanno pubblicato un nuovo trailer di Death Stranding 2: On the Beach per ricordarci che il gioco è in offerta per il Black Friday su PlayStation Store, ed è disponibile al prezzo più basso di sempre per quanto concerne il formato digitale: 59,99€ anziché 79,99€.
Certo, per chi preferisce il formato fisico c'è un'eccellente promozione anche su Amazon, che propone il nuovo capitolo della saga diretta da Hideo Kojima addirittura a qualche centesimo in meno rispetto al PS Store, nella fattispecie 59,28€ con il prodotto venduto direttamente da Amazon.it. Il video, pur di breve durata, descrive Death Stranding 2: On the Beach nella maniera più efficace possibile, passando in rassegna alcune sequenze di grande impatto visivo e riportando una selezione di citazioni provenienti dalla stampa internazionale.
Se volete approfittare di queste offerte, tenete presente che gli sconti del Black Friday su PlayStation Store dureranno fino al 1 dicembre, mentre immaginiamo che su Amazon la promozione terminerà nel giro delle prossime ore, sempre che non venga mantenuta anche per il Cyber Monday.
Non solo Death Stranding 2
Se avete letto il nostro ultimo articolo dedicato alle migliori offerte del PlayStation Store, saprete che la lista dei titoli in promozione è effettivamente parecchio corposa e in moltissimi casi si tratta dei prezzi più bassi che si siano mai visti sulla piattaforma digitale Sony.
Vi suggeriamo dunque di dare un'occhiata all'elenco dei giochi scontati, che include nomi come EA Sports FC 26, Battlefield 6, Marvel's Spider-Man 2, Clair Obscur: Expedition 33, Assassin's Creed Shadows e Forza Horizon 5.