Kojima Productions e Dnsys svelano un vero esoscheletro a tema Death Stranding 2: ecco la data di uscita

Kojima Productions e Dnsys stanno infatti collaborando per la realizzazione di un vero esoscheletro, il Death Stranding 2 Z1 Exoskeleton , co-realizzato da Yoji Shinkawa, art director di Kojima Productions.

Death Stranding 2: On the Beach ci insegna una cosa: portare pacchi è più facile se ha un bel esoscheletro che ti supporta. Presto questo sarà vero anche nella realtà.

La data di uscita dell'esoscheletro di Death Stranding 2

Il Death Stranding 2 Z1 Exoskeleton sarà reso disponibile il 2 dicembre 2025. Il prezzo ufficiale non è ancora stato annunciato, ma se guardiamo sul sito del produttore possiamo vedere che il modello base dello Z1 non brandizzato Death Stranding 2 costa 1.500 dollari e può salire fino a 2.800 dollari se include il supporto lombare e altri extra. Possiamo quindi supporre che la cifra si aggiri attorno a questi numeri.

Dnsys afferma che il Death Stranding 2 Z1 Exoskeleton propone elementi visivi e di design ispirati dal videogioco, comprese delle luci che permettono di controllare il livello della batteria e le funzionalità delle robo-gambe. Inoltre, spiega che è possibile usare il supporto per quattro ore e c'è la possibilità di cambiare le batterie rapidamente, ridurre il carico sulle ginocchia, dare un +50% di potenza ai propri passi, camminare fino a 25 km e percepire il proprio peso ridotto di circa 20 kg.

Crediamo che non sia un prodotto adatto alle tasche della maggior parte degli appassionati, ma rimane una collaborazione perfettamente in tema per Kojima Productions e Death Stranding 2: On the Beach, di cui potete leggere la nostra recensione qui.