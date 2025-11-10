Funko in crisi finanziaria: debito da 250 milioni, il fallimento potrebbe essere dietro l'angolo

Funko è in gravi difficoltà finanziarie. Un rapporto SEC del terzo trimestre 2025 ha rivelato un crollo delle vendite del 20% e un debito da 250 milioni.

Funko starebbe attraversando un periodo di gravi difficoltà finanziarie. Un recente rapporto depositato presso la SEC suggerisce che l'azienda stia affrontando una crisi tale da mettere in discussione la sua capacità di continuare l'attività nel prossimo anno. Il rapporto rivela che le vendite di Funko sono crollate del 20% su base annua. Nel solo terzo trimestre del 2025, l'azienda ha registrato una perdita di 1 milione di dollari, mentre il debito accumulato ammonterebbe a quasi 250 milioni di dollari. Funko stessa ha riconosciuto la gravità della situazione nel documento, esprimendo un "sostanziale dubbio sulla sua capacità di continuare" l'attività aziendale nei prossimi dodici mesi.

Funko le sta tentando tutte per risalire la china Nonostante le difficoltà, Funko ha continuato a spingere nuove linee di prodotto e varianti per sostenere la liquidità. L'azienda ha lanciato la linea "Bitty Pop" all'inizio del 2023, offrendo versioni in miniatura dei suoi famosi personaggi a un prezzo inferiore. Ha inoltre continuato a capitalizzare sulle uscite di franchise di successo, come la nuova linea di figure di Superman in concomitanza con l'uscita del film di James Gunn. Funko Fusion è stato un "fallimento totale" e il team 10:10 Games subisce licenziamenti Funko ha anche tentato di espandersi nel settore dei videogiochi con il titolo crossover Funko Fusion, la cui ricezione tiepida ha però portato a licenziamenti presso lo il team di sviluppo 10:10 Games. Uno dei principali fattori che potrebbero aver contribuito ai problemi finanziari di Funko è l'elevato costo delle licenze.