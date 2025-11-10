Funko in crisi finanziaria: debito da 250 milioni, il fallimento potrebbe essere dietro l'angolo

Funko starebbe attraversando un periodo di gravi difficoltà finanziarie. Un recente rapporto depositato presso la SEC suggerisce che l'azienda stia affrontando una crisi tale da mettere in discussione la sua capacità di continuare l'attività nel prossimo anno.
Il rapporto rivela che le vendite di Funko sono crollate del 20% su base annua. Nel solo terzo trimestre del 2025, l'azienda ha registrato una perdita di 1 milione di dollari, mentre il debito accumulato ammonterebbe a quasi 250 milioni di dollari. Funko stessa ha riconosciuto la gravità della situazione nel documento, esprimendo un "sostanziale dubbio sulla sua capacità di continuare" l'attività aziendale nei prossimi dodici mesi.
Funko le sta tentando tutte per risalire la china
Nonostante le difficoltà, Funko ha continuato a spingere nuove linee di prodotto e varianti per sostenere la liquidità. L'azienda ha lanciato la linea "Bitty Pop" all'inizio del 2023, offrendo versioni in miniatura dei suoi famosi personaggi a un prezzo inferiore. Ha inoltre continuato a capitalizzare sulle uscite di franchise di successo, come la nuova linea di figure di Superman in concomitanza con l'uscita del film di James Gunn.
Funko ha anche tentato di espandersi nel settore dei videogiochi con il titolo crossover Funko Fusion, la cui ricezione tiepida ha però portato a licenziamenti presso lo il team di sviluppo 10:10 Games. Uno dei principali fattori che potrebbero aver contribuito ai problemi finanziari di Funko è l'elevato costo delle licenze.
Quale sarà l'impatto del crollo di Funko nel mercato dei collezionabili?
Il potenziale tracollo di Funko lascerebbe un vuoto significativo nel mercato dei collezionabili, un settore che l'azienda ha dominato negli ultimi anni grazie alla sua vasta e accessibile gamma di figure di cultura pop. I prossimi dodici mesi saranno cruciali per il destino del marchio, che dovrà trovare un modo per gestire l'enorme debito e invertire il trend negativo delle vendite.
La notizia serve da promemoria di come anche i marchi apparentemente onnipresenti nel pop-culture possano affrontare sfide finanziarie insormontabili, specialmente in un mercato altamente competitivo e saturo di licenze.