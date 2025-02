Funko Fusion è stato un "fallimento totale" e il team 10:10 Games subisce licenziamenti

Secondo quanto riferito da Insider-Gaming, sembra che il team 10:10 Games stia subendo dei sostanziosi tagli di personale, con al momento 20 licenziamenti che sembrano essere confermati all'interno di una ristrutturazione importante causata da quello che viene definito il "fallimento totale" di Funko Fusion.

Il gioco sviluppato dal team britannico non è riuscito ad affermarsi, nonostante la presenza di una licenza potenzialmente importante come quella legata ai Funko e a vari franchise cinematografici e televisivi, tanto che il publisher sembra l'abbia definito un "completo fallimento commerciale e di critica".

Nella nostra recensione di Funko Fusion, in effetti, abbiamo evidenziato diversi elementi problematici nel gioco, che al di là dell'attrattiva per i pupazzetti collezionabili offre effettivamente ben poco per entusiasmare i giocatori.