I voti di Funko Fusion non sono entusiasmanti: vediamo tutte le valutazioni

Funko Fusion ha ricevuto voti non proprio entusiasmanti da parte della stampa internazionale, che a quanto pare non ha accolto con grande entusiasmo il pur interessante tie-in basato sulla celebre linea di statuine americane Funko Pop!

Una delusione per i fan dei giochi LEGO?

Le valutazioni della stampa internazionale sono senza dubbio deludenti, specie per chi si aspettava un prodotto all'altezza dei giochi LEGO, visto il curriculum degli sviluppatori di Funko Fusion, che abbiamo provato alcuni giorni fa.

In quello stesso articolo abbiamo espresso alcuni dubbi in merito alla qualità del level design e alla pulizia del codice, che aveva bisogno di un deciso lavoro di rifinitura e pare sia arrivato più o meno nelle stesse condizioni all'appuntamento con la fase di recensione.

Certo, l'ironia tipica delle produzioni degli ex di TT Games, autori appunto dei giochi LEGO, traspare in molte delle sequenze di gioco e le licenze utilizzate sono senz'altro molto importanti e di richiamo, ma questi pregi potrebbero non bastare a decretare il successo del progetto.

La nostra recensione di Funko Pop arriverà a breve.