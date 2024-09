Warhammer 40.000: Darktide per PS5 è stato classificato a Taiwan, presto l'annuncio ufficiale?

Come segnalato da Gematsu, la Game Software Rating Regulations, l'ente di classificazione di Taiwan, ha aggiunto al proprio database la versione PS5 di Warhammer 40.000: Darktide, suggerendo un possibile annuncio ufficiale a stretto giro.

L'action shooter in prima persona è stato pubblicato su PC a fine novembre 2022, seguito dal lancio su Xbox Series X|S e Game Pass il 4 ottobre dello scorso anno. Insomma, manca all'appello giusto la versione PS5, che per l'appunto sembrerebbe in dirittura d'arrivo. Infatti, accade spesso che gli enti di classificazione internazionali si lascino sfuggire informazioni su giochi ancora da annunciare formalmente dai publisher e potrebbe essere il caso anche del titolo di Fatshark, che forse potrebbe rientrare tra le sorprese del chiacchierato State of Play potenzialmente in programma per questo mese.