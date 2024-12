Warhammer 40.000: Darktide arriva oggi su PS5, insieme all'aggiornamento Grim Protocols

Tornando invece alla versione PS5, troveremo due modalità grafiche sul modello base della console Sony, Performance (1440p e 60 fps) e Quality (4K e 30 fps), mentre su PS5 Pro avremo a disposizione una modalità a 4K e 60 fps . In tutti i casi potremo contare sul supporto al feedback aptico del controller DualSense.

A proposito di festeggiamenti, in concomitanza con l'arrivo dell'update Fatshark ha deciso di scontare del 50% l'edizione standard di Warhammer 40.000: Darktide e del 60% la ricca Imperial Edition e l'aggiornamento alla Imperial Edition.

Di che contenuti si tratta? Grim Protocols include una nuova modalità, una nuova missione, nuove classi di armi , un evento speciale a tempo limitato per celebrare il secondo anniversario di Darktide, una serie di miglioramenti e altro ancora.

Warhammer 40.000: Darktide è disponibile da oggi anche su PS5 , e il lancio sulla console Sony è avvenuto in concomitanza con il debutto dell' espansione gratuita Grim Protocols , che introduce ancora nuovi contenuti all'interno dell'esperienza.

L'aggiornamento nel dettaglio

Con l'uscita su PS5 che avviene a pochi giorni dall'annuncio, Warhammer 40.000: Darktide riceve dunque anche l'aggiornamento Grim Protocols, che introduce innanzitutto una nuova modalità endgame intitolata Havoc.

Gli sviluppatori hanno inoltre provveduto a ottimizzare ulteriormente il sistema di progressione, aggiungendo in questo caso gli Havoc Assignments per poter ottenere nuovi modificatori per i personaggi, ricompense e altro ancora.

Potremo affrontare i nemici utilizzando la Two-Handed Power Sword, la Two-Handed Force Sword e l'Ogryn Heavy Stubber, nonché c imentarci con una nuova missione, Dark Communion, c he ci vedrà tornare a Carnival al fine di esplorare i suoi angoli più oscuri.