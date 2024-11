Warhammer 40.000: Darktide annunciato per PS5 con data di uscita e dettagli dei preset su PS5 Pro

Confermando le informazioni trapelate dall'ente di classificazione taiwanese a settembre, oggi gli sviluppatori di Fatshark hanno annunciato la versione PS5 di Warhammer 40.000: Darktide, dando tra l'altro subito inizio ai preorder su PlayStation Store.

Il gioco sarà disponibile a partire dal 3 dicembre al prezzo di 39,99 euro per la versione standard e di 59,99 euro per Imperial Edition, che include anche il Pacchetto Lealista, 2.500 Acquila (la valuta premium) e altri bonus digitali. Gli abbonati a PlayStation Plus possono beneficiare di uno sconto del 10% sul totale acquistando una di queste due edizioni entro le 11:00 italiane del 3 dicembre.